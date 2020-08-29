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Грузооборот портов Балтики
29.08.2020 15:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
© Sputnik / Андрей Александров
В 2019 году порт Клайпеды (Литва) обслужил 14,1 миллиона тонн белорусских грузов - это 30,5% от всех погрузок порта. Клайпедский терминал насыпных грузов перегрузил 9,8 миллиона тонн удобрений "Беларуськалия".
Грузооборот крупнейших портов стран Балтии и России – в инфографике наших коллег из
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