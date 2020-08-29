ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Грузооборот портов Балтики

29.08.2020 15:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

© Sputnik / Андрей Александров
Эксперт: товаропоток из Беларуси через порты Балтии ― это миллиарды долларов
Через Прибалтику Беларусь осуществляет поставку калийных удобрений (более 50% экспорта), продукции машиностроения, сельского хозяйства, пищевой промышленности.

В 2019 году порт Клайпеды (Литва) обслужил 14,1 миллиона тонн белорусских грузов - это 30,5% от всех погрузок порта. Клайпедский терминал насыпных грузов перегрузил 9,8 миллиона тонн удобрений "Беларуськалия".

Грузооборот крупнейших портов стран Балтии и России – в инфографике наших коллег из Sputnik Латвия.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
28 августа Александр Лукашенко поручил правительству внести предложение о переориентации всех торговых потоков с портов Литвы на другие. Если Минск введет...
 
Новости дня
Новости разные
 
Триатлонистка Зеленкевич отказалась выступать на соревнованиях
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.08.2020
Mir24.TV Belarus
29.08.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика