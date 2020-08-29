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Аналитик: недовольство внутри Беларуси используют в манипуляциях извне

29.08.2020 15:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

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Недовольство внутри и внешние манипуляторы: эксперт о технологиях протеста

В частности, "анализ показывает, как направляют в Беларуси выступления из Варшавы, Литвы, Чехии. Здесь все не без участия США происходит, хотя они вроде бы держатся в тени Европейского союза", отмечает собеседник Sputnik. 

© Photo : сайт "Антимайдан"
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При этом аналитик отмечает и "общественные причины для недовольства" в Беларуси,  но ситуация не обошлась без "внешних  манипуляторов, использующих современные технологии", убежден Колташов.

По мнению политического эксперта, США сейчас выступают ссновным пользователем механизма кибератак и идеологического воздействия в интернете и  будут использовать эту систему и в дальнейшем.

Напомним, массовые акции протеста начались в Беларуси после состоявшихся 9 августа президентских выборов, на которых, по данным Центризбиркома, Александр Лукашенко набрал больше 80% голосов. До 13 августа протесты жестко подавлялись силовиками, против протестующих они применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. Однако позднее уличные акции приобрели мирный характер. Европейский союз заявил о непризнании результатов президентских выборов в Беларуси, а также о подготовке санкционного списка чиновников, ответственных за фальсификации и насилие над протестующими.

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США сейчас усиливают свое давление на другие правительства и страны, активно используя манипуляции и новые технологии в коммуникациях и информации, рассуждает ...
 
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