|
Аналитик: недовольство внутри Беларуси используют в манипуляциях извне
29.08.2020 15:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
В частности, "анализ показывает, как направляют в Беларуси выступления из Варшавы, Литвы, Чехии. Здесь все не без участия США происходит, хотя они вроде бы держатся в тени Европейского союза", отмечает собеседник Sputnik.
При этом аналитик отмечает и "общественные причины для недовольства" в Беларуси, но ситуация не обошлась без "внешних манипуляторов, использующих современные технологии", убежден Колташов.
По мнению политического эксперта, США сейчас выступают ссновным пользователем механизма кибератак и идеологического воздействия в интернете и будут использовать эту систему и в дальнейшем.
Напомним, массовые
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
США сейчас усиливают свое давление на другие правительства и страны, активно используя манипуляции и новые технологии в коммуникациях и информации, рассуждает ...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)