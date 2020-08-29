Членов КС Ковалькову и Дылевского перевели c Окрестина в Жодино

Как сообщалось, 25 августа Ковалькову и Дылевского суд приговорил к 10 суткам административного ареста. Оба были задержаны в понедельник днем в районе Минского тракторного завода в рамках административного процесса. Их обвинили в организации несанкционированного мероприятия.





Накануне адвокаты не смогли встретиться со своими подзащитными, но где они находятся, им не говорили.