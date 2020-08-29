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Путин – Макрону: Лукашенко не хочет посредничества ОБСЕ

29.08.2020 15:27 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Президент Франции подчеркнул недопустимость введения в Беларусь российских военных или сил внутренней безопасности.

«Любое внешнее вмешательство в Беларусь, начиная с вмешательства российских сил, будь то военные или внутренние силы безопасности, очевидно, будет интервенцией… которая может привести к регионализации и интернационализации этого вопроса. Я думаю, что такое вмешательство было бы неуместным», – подчеркнул Эммануэль Макрон.

Это «наихудший вариант из возможных» считает Франция, и предлагает свой вариант:

«Мы хотим участия России в диалоге по Беларуси. Чтобы Россия помогла нам убедить президента (Александра) Лукашенко в необходимости посредничества ОБСЕ».

Эммануэль Макрон и Ангела Меркель просили главу Кремля привлечь ОБСЕ в качестве посредника между властями Беларуси и протестующими. Со слов Макрона следует, что Путин передал такое предложение Лукашенко, но тот его не принял.

Диалог с Москвой Европа начала после декларирования Путиным силовой поддержки Лукашенко из российского «резерва» правоохранительных органов.
 
 
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Президент Франции подчеркнул недопустимость введения в Беларусь российских военных или сил внутренней безопасности.
 
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