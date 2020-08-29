Разлад в семье из-за политики. Почему так происходит и что делать, рассказывает психолог

Источник материала: Tut.by

Текущая общественно-политическая обстановка создает напряжение не только между людьми, которые активно интересуются происходящим в стране, но и среди близких членов семьи. Почему мы ругаемся из-за политики с родителями, как преодолеть разлад, если он случился, и почему некоторые выбирают позицию «я вне политики», рассказывает психолог.



Василина Данилова, психолог , гештальт-терапевт

— Почему тема выборов настолько чувствительна, в том числе и в семейных отношениях?

— Пожалуй, сегодня в нашей стране нет ни одного неполитизированного совершеннолетнего гражданина. Мы все разделились на тех, кто выбирает прошлое (известное, стабильное), и тех, кто выбирает будущее (неизвестное, меняющееся, трудно предсказуемое). Тема политического выбора настолько чувствительна потому, что от нашей позиции зависит не только будущее — где, как и с кем мы будем жить, дружить, работать, торговать, какие песни петь, как громко и о чем разговаривать, захотим ли мы рожать детей в этой стране и для этой жизни, — но и наша безопасность в настоящем:

«Ты не за того проголосовал, поэтому на наших улицах бьют людей!», «Ты не привлек достаточно внимания друзей и соседей к этой теме, поэтому мы чувствуем себя и выглядим в меньшинстве!». И так далее.

Кроме того, наши политические пристрастия напрямую связаны с нашими ценностями. Одна политическая стратегия поддерживает одни ценности и угнетает другие, не всегда противоположные, но конкурирующие. Вторая наоборот. Победа определенного политического направления — это победа определенного рода ценностей.



Изображение носит иллюстративный характер. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

— Почему часто ругаются именно родители и дети на этой почве?

— Поколение наших родителей в большинстве своем — послевоенные дети, выросшие в полуразрушенной, голодной стране, где их родителями культивировалось всего две ценности — «мир» и «хлеб». Это их поколенческая травма, их больное место. И если с высоких трибун и экранов телевизоров с завидной регулярностью давить на больное, то они будут оберегать свою боль с утроенной силой, со смесью ужаса и агрессии. Люди моложе 40 лет особо голодных времен не застали, период перестройки и развала Советского Союза не был столь же разрушительным для психики, как Великая отечественная война. Ценности молодых — это свобода и развитие. Не нужно пугать молодежь рассказами о войне и голоде. Это часть нашей истории. Но мир изменился с тех пор. Мы путешествуем, наблюдаем, сравниваем, задаемся вопросами и находим ответы. И готовы рассказывать своим родителям о возможности другой жизни.

Хочу заметить, что не обязательно возникает конфликт внутри одной семьи. Мне известно множество примеров семей, где родители и дети единодушны в своих политических предпочтениях. В нашем обществе сталкиваются не столько поколения, сколько системы ценностей и точки зрения. Конфликт не возник внезапно, ведь сама ситуация постоянного социального давления длится не одно десятилетие. Скорее, обострились те противоречия, которые существовали ранее.

Если в семье изначально не было доверительных отношений между детьми и родителями (тиранический либо слишком слабый, ненадежный родитель), то дети в довольно раннем возрасте (до 6−7 лет) делают неосознанный выбор прожить жизнь «не так как родители», по антисценарию. Понимания и согласия в таких семьях не будет никогда, ни при каком раскладе общественно-политических сил. Взаимные травмы и обиды будут актуализироваться циклически. В лучшем случае они научатся терпеть и принимать друг друга из экономических соображений или необходимости физического выживания по состоянию здоровья. Это вынужденное примирение, но не согласованность ценностей, компромисс, но не любовь. Родители сдаются, когда становятся немощными и зависимыми от своих детей.

— Что сделать и как помириться, если конфликт в семье всё-таки произошел?

— Первое: попытаться понять другую сторону. Каждый из нас действует исходя из своих потребностей, и каждый хочет, чтобы его потребности уважались.

Второе: выйти из слияния — я это я, а ты это ты. Мы не обязаны думать и чувствовать одно и то же. Утром отец отправляется на провластный митинг, днем сын выходит на протестные акции, а вечером они оба едят мамин борщ из одной кастрюли за одним столом и делятся впечатлениями. Время покажет, кто был «правее» и активнее — это в идеале.

Третье: поблагодарить родителей, создававших материальную базу, за то, что наши ценности «свобода и развитие» стали возможны потому, что «мир и хлеб» дали нам они.

Четвертое: довериться детям в том, что они знают, как действовать в быстро меняющемся современном цифровом мире, в едином планетарном информационном пространстве, при весьма условных границах.



Изображение носит иллюстративный характер. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

— Люди в нашей стране в первые дни после выборов столкнулись с большим количеством сообщений о насилии. Как понять, почему близкий человек отрицает факты насилия и говорит «не думай об этом»?

— Если развернуть посыл «не думай об этом» (абстрагируйся!), то там окажется несколько подтекстов. Включаются защитные механизмы:

1. отрицания — «этого не может быть, потому что этого не может быть никогда! Моя милиция меня бережет! (устойчивое выражение, перекочевавшее из советского кинематографа)»,

2. вытеснения — «у нас тут уборочная в самом разгаре, а ты со своей политикой лезешь!»

3. диссоциации — «давай сделаем вид, что это все происходит не с нами и нас это не коснется».

Ведь если признать реальность и неправомерность насилия над безоружными политическими противниками, то также придется признать, что много лет ты/я молча или активно поддерживал такой порядок, ошибся в выборе лидера и представителя своих интересов, а возможно, и всей системы ценностей.

Также придется допустить, что завтра тебя точно так же могут забрать в автозак и изувечат дубинками только потому, что ты оказался в «неправильном месте» или попал «под горячую руку». Уровень тревоги от непредсказуемости и неуправляемости ситуации, от потери контроля над собственной жизнью может быть зашкаливающим и даже разрушительным для психики. Ну и включение подобных защит помогает психике избежать внутреннего конфликта между совестью и человеческой моралью с одной стороны и привычным уровнем материального комфорта с другой («мне эта власть пенсию дала и зарплату, и жилье служебное. Я с происходящим внутренне не согласен, но и потерять „дары жизни“ не готов» (собственные заслуги человек обесценивает, приписывает их системе).

— Насколько нормально интересоваться политикой в принципе? Как объяснить родным, что это важно?

— По причине ее обширного и глубокого влияния на нашу жизнь, интересовать политикой настолько же правильно и важно, насколько интересоваться прогнозом погоды, курсами валют, техническими новинками и модными трендами. Мир развивается, и перемены неизбежны. Если спрятать голову в песок или изолироваться от остального мира, то можно оказаться на свалке истории, пока остальной мир все равно будет следовать вперед.



Изображение носит иллюстративный характер. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

— Почему человек может предпочесть выбрать позицию «я вне политики»?

— Люди предпочитают отстраниться от политических споров если: а) им лень разбираться в довольно сложном, запутанном и обросшем массой дезинформации вопросе досконально, а на пустом месте адекватное мнение не составить; б) они знают, что политическое обсуждение может быть очень эмоционально, часто про личное, и не хотят получать порцию негатива там, где они не могут ничего изменить или переубедить оппонента; в) возможно, действительно неинтересна эта тема, нет на нее времени или же она, по их мнению, недостаточно сильно влияет на их жизнь (шизоидный тип личности — вопросы личной безопасности важнее, бункер или пути отхода подготовлены заранее на случай ядерной зимы).

Быть «вне политических отношений» нельзя в принципе, так как мы живем в государстве, а в государстве есть политика. Политик решил — административная система заставит граждан выполнить. Это, по своей сути, очень даже политические отношения. Другой вопрос, что можно не придавать этому особого значения. Плыть по течению, не задавая лишних вопросов о том, кому и зачем это нужно, как можно было сделать лучше и так далее — занять пассивно соглашательскую позицию: «Есть умные люди, которым виднее, для того они во главу государства и поставлены!» Это, как правило, люди с низкой энергетикой и выученной беспомощностью — «лишь бы не было войны» и «от меня ничего не зависит», они зажаты и подавлены с раннего возраста (детский сад, школа, родители). Весь их ресурс уходит на выживание в текущих обстоятельствах, и адаптироваться к резким изменениям им будет очень сложно. На инициацию перемен тем более энергии нет.

— Можно ли в принципе не разговаривать о политике в семье, особенно когда действительно хочется обсудить происходящее?

— Можно. Можно обсудить с друзьями или другими неравнодушными. Особенно когда понимаешь, что обсуждение в семье с большей вероятностью приведет к конфликту. Социальные сети, чаты, форумы сейчас стали хорошей платформой для политических дебатов, где можно высказать свою позицию, получить поддержку, попытаться переубедить оппонентов или сомневающихся, обсудить совместный план действий — глобальный или локальный. А с пожилыми родителями можно поговорить о здоровье, даче и успехах внуков.

— Грозит ли нам своего рода «эпидемия ссор» в семье, как это было в России из-за событий в Крыму в 2014 году и в США после избрания Дональда Трампа в 2017-м?

— Мое личное мнение — скорее нет. Ситуация в стране довольно однозначная, уровень солидарности крайне высокий, и очень немного пространства для ссор в принципе.