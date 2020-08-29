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Оплатить проезд смартфоном в Минске с сентября можно не только на всем наземном транспорте, но и на трети маршруток

29.08.2020 15:27 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

С 1 сентября оплата проезда смартфоном станет доступна пассажирам всего наземного общественного транспорта Минска, принимать оплату через мобильные приложения станут и около 30 процентов столичных маршрутных такси.

 Об этом, как передает корреспондент агентства Минск-Новости, сообщил заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович во время прямой телефонной линии 29 августа.

Он отметил, что 30 процентов маршруток — это только начало. Стоит задача со временем внедрить современные способы оплаты во всех этих транспортных средствах.

Напомним, в столице действуют две системы оплаты проезда с помощью мобильных приложений — TIX и Оплати. С помощью смартфона талон можно купить во всех трамваях, электробусах, а также некоторых троллейбусах и автобусах. На ряде маршрутов уже можно воспользоваться любой из двух систем.
 
Теги: Минск
 
 
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С 1 сентября оплата проезда смартфоном станет доступна пассажирам всего наземного общественного транспорта Минска, принимать оплату через мобильные приложения...
 
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