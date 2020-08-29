Это в США доллар 1:1. А какие курсы доллара и евро выставили банки в Беларуси

Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Выше всего сейчас курс продажи банком доллара — 2,85 рубля (Белагропромбанк), а ниже всего — 2,75 рубля (Paritetbank) и 2,76 рубля (БСБ Банк и Абсолютбанк). Для сравнения: в Банке Дабрабыт курс продажи американской валюты — 2,815 рубля, Беларусбанке, РРБ-Банке и БПС-Сбербанке — 2,8 рубля.





Уточним, что курс валют может отличаться в разных обменниках одного и того же банка.





Сдавать доллары выгоднее всего в Белгазпромбанке и Абсолютбанке — 2,73 рубля.





Самый высокий курс продажи сейчас банком евро — 3,354 рубля (Белагропромбанк), 3,34 рубля (Технобанк) и 3,33 рубля (Франсабанк). Ниже всего курс продажи банком евро — 3,275 рубля (Paritetbank и Абсолютбанк), 3,28 рубля (МТБанк), 3,29 рубля (Беларусбанк и Приорбанк).





Выгоднее всего сдавать евро сейчас в Белгазпромбанке — 3,23 рубля.



