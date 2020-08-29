Число жертв обрушения отеля в Китае достигло 13 человек

Источник материала: ОНТ

Число погибших при обрушении двухэтажного здания отеля в китайской провинции Шаньси выросло до 13 человек, еще четыре человека числятся как пострадавшие. Об этом со ссылкой на Центральное телевидение Китая сообщает РИА Новости.

Ранее СМИ сообщали о пяти погибших и одном пострадавшем. Также сообщалось о том, что под завалами могут оставаться 37 человек, однако в данный момент спасатели уже извлекли из-под обломков здания 30 выживших и 13 погибших. До сих пор не известно, сколько человек может оставаться под обломками. По информации китайских СМИ, в момент обрушения в отеле проходил банкет, участие в котором принимали около 30 человек.

На месте происшествия продолжается поисково-спасательная операция, участие в которой принимают порядка 710 спасателей, полицейских, пожарных, а также местных жителей, пришедших на помощь.

Напомним, обрушение двухэтажного здания отеля произошло утром 29 августа в уезде Сянфэнь городского округа Линьфэнь, провинции Шаньси, расположенной в северной части страны. Точная причина трагедии пока не установлена, ведется расследование.

Фото: РИА Новости / Анна Раткогло

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