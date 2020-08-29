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Ограничения движения вводятся в центре Минска в начале сентября

29.08.2020 15:39 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 29 авг – Sputnik. Движение будет временно ограничено на отдельных улицах в центре Минска в начале сентября, говорится в решении городского исполкома, которое было опубликовано на Национальном правовом портале.

© Sputnik / Игорь Зарембо
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Данные меры вводятся в связи с тем, что дорожными и иными службами запланированы ремонтные работы.

Так, с двух часов ночи 2 сентября до пяти утра 4 сентября будет ограничено движение по улице Клары Цеткин – на участке от улицы Карла Либкнехта до круговой транспортной развязки площади Богушевича, а также по улице Немига на участке от улицы Карла Либкнехта до проспекта Дзержинского (включая половину транспортной развязки со стороны здания концерна "Беллегпром").

С двух часов ночи 7 сентября и до пяти утра 9 сентября на Клары Цеткин снова будут вестись работы, поэтому проехать нельзя будет от площади Мясникова до круговой транспортной развязки площади Богушевича, а также по улице Немига – на участке от проспекта Дзержинского до поворота на улицу Мясникова (включая половину транспортной кольцевой развязки со стороны Белорусского государственного академического музыкального театра).

 
Теги: Минск
 
 
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Данные меры вводятся в связи с тем, что дорожными и иными службами на улице Клары Цеткин запланированы ремонтные работы.
 
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