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Дмитрий Басков: Беларуси хватит ресурсов, чтобы самостоятельно провести Чемпионат мира по хоккею

29.08.2020 17:39 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Дмитрий Басков: Беларуси хватит ресурсов, чтобы самостоятельно провести Чемпионат мира по хоккею

У Беларуси есть достаточно ресурсов, чтобы самостоятельно провести Чемпионат мира по хоккею в следующем году. Об этом заявил исполняющий обязанности председателя Федерации хоккея Беларуси Дмитрий Басков.

Накануне в Минске прошло заседание оргкомитета по подготовке ледового первенства. Чемпионат стартует в конце будущего мая, игры по плану должны были проходить не только в Минске, но и Риге. Если латышские партнеры, с учетом нынешней политической ситуации от сотрудничества откажутся, то Минск, уверены специалисты, справится сам.

Дмитрий Басков, исполняющий обязанности председателя Федерации хоккея Беларуси: «У нас есть контрактные обязательства по проведению чемпионата мира по хоккею с латвийским оргкомитетом, но если по каким-то причинам латвийская сторона откажется проводить совместный чемпионат, то у нас достаточно ресурсов и возможностей инфраструктуры, чтобы провести его самостоятельно».

По словам Дмитрия Баскова, для этого достаточно и ресурсов, и возможностей инфраструктуры. Основные игры, как и в прошлый чемпионат 2014 года, будет встречать «Минск-Арена». Тогда участие в первенстве приняли 16 команд: 13 европейских, две североамериканских и одна азиатская. Игры из Беларуси транслировалась в 120 стран мира, матчи в сумме посмотрели более 1 миллиарда зрителей.

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Теги: Минск
 
 
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У Беларуси есть достаточно ресурсов, чтобы самостоятельно провести Чемпионат мира по хоккею в следующем году. Об этом заявил исполняющий обязанности председателя...
 
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