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Дмитрий Басков: Беларуси хватит ресурсов, чтобы самостоятельно провести Чемпионат мира по хоккею
Источник материала: ОНТ
У Беларуси есть достаточно ресурсов, чтобы самостоятельно провести Чемпионат мира по хоккею в следующем году. Об этом заявил исполняющий обязанности председателя Федерации хоккея Беларуси Дмитрий Басков.
Накануне в Минске прошло заседание оргкомитета по подготовке ледового первенства. Чемпионат стартует в конце будущего мая, игры по плану должны были проходить не только в Минске, но и Риге. Если латышские партнеры, с учетом нынешней политической ситуации от сотрудничества откажутся, то Минск, уверены специалисты, справится сам.
По словам Дмитрия Баскова, для этого достаточно и ресурсов, и возможностей инфраструктуры. Основные игры, как и в прошлый чемпионат 2014 года, будет встречать «Минск-Арена». Тогда участие в первенстве приняли 16 команд: 13 европейских, две североамериканских и одна азиатская. Игры из Беларуси транслировалась в 120 стран мира, матчи в сумме посмотрели более 1 миллиарда зрителей.
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У Беларуси есть достаточно ресурсов, чтобы самостоятельно провести Чемпионат мира по хоккею в следующем году. Об этом заявил исполняющий обязанности председателя...
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