|
Фотофакт: Загорелся завод после визита Лукашенко
Источник материала: Партизан
На молочном заводе в Орше произошел пожар, загорелся цех по по производству сыров. Об этом
Фото: Telegram-канал Tut.by
Напомним, вчера предприятие по производству молочной продукции ООО «Савушкин-Орша» посещала с рабочим визитом группа высокопоставленных чиновников во главе с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На молочном заводе в Орше произошел пожар, загорелся цех по по производству сыров. Об этом сообщает Tut.by.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)