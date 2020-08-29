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В Минске прошел автопробег за мир и стабильность
29.08.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
За мир и стабильность. Автопробег устроили минские водители. Люди разных профессий: медики, учителя, спортсмены, артисты – выехали на дороги города, сообщает телеканал «МИР 24».
Одна из пенсионерок призналась, что участвует везде и всюду, потому что переживает за Беларусь и ее независимость.« Я понимаю, что происходит. Я с нашим президентом согласна на 200 процентов. Я его поддерживаю, за него голосовала», – рассказала женщина.
Певицы Александра и Валентина Груздевы также поучаствовали в автопробеге.
Участники автопробега подчеркивают, что им не нужна война. «Мы хотим мира и диалога», – отметил один из мужчин.
Колонна из десятков машин с национальными флагами проехала 50 километров от проспекта Победителей по МКАД. Главная идея автопробега – сохранить в стране безопасность. Мирные акции в Беларуси будут проходить и в выходные дни. В субботу в Минске организуют еще один автопробег.
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Люди разных профессий: медики, учителя, спортсмены, артисты – выехали на дороги города.
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