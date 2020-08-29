В Минске прошел автопробег за мир и стабильность

Источник материала: Mir24.TV Belarus

За мир и стабильность. Автопробег устроили минские водители. Люди разных профессий: медики, учителя, спортсмены, артисты – выехали на дороги города, сообщает телеканал «МИР 24».

Одна из пенсионерок призналась, что участвует везде и всюду, потому что переживает за Беларусь и ее независимость.« Я понимаю, что происходит. Я с нашим президентом согласна на 200 процентов. Я его поддерживаю, за него голосовала», – рассказала женщина.

Певицы Александра и Валентина Груздевы также поучаствовали в автопробеге.

«Все думают, что нам заплатили. Спрашивают, сколько вам платят. Говорят, что нам уже 500 тысяч долларов заплатили за эту позицию. Ребята, сами искренне, от души. Мы за нормальные ценности, традиционные», – отметили женщины.

Участники автопробега подчеркивают, что им не нужна война. «Мы хотим мира и диалога», – отметил один из мужчин.

Колонна из десятков машин с национальными флагами проехала 50 километров от проспекта Победителей по МКАД. Главная идея автопробега – сохранить в стране безопасность. Мирные акции в Беларуси будут проходить и в выходные дни. В субботу в Минске организуют еще один автопробег.