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Погоня, драка и попытка поджечь инспектора. ГАИ пришлось стрелять в пьяного бесправника (видео)
Источник материала: Onliner
Боевик из Краснопольского района. Сегодня там пьяный бесправник пытался поджечь инспектора ГАИ, а до этого убегал, дрался и бросался бутылками. Как сообщили в милиции, утром 29 августа внимание наряда ГАИ привлек подозрительно двигавшийся автомобиль — водителя решили остановить. Однако он попытался скрыться.
Во время преследования пассажиры бросили в автомобиль ГАИ несколько стеклянных бутылок. Недалеко от деревни Новая Ельня водитель не справился с управлением и съехал в кювет.
В ГАИ уточнили, что при задержании водитель и его пассажиры оказали сопротивление: повредили обмундирование, несколько раз ударили инспектора в лицо, пытались завладеть его табельным оружием. Пришлось стрелять в воздух, но после этого водитель облил бензином служебный автомобиль и одного из инспекторов, угрожая их поджечь.
«Когда в руках нападавшего появилась зажигалка, инспекторы применили табельное оружие, выстрелив по ногам водителю и пассажиру», — рассказали в милиции. Водитель и оба пассажира (мужчина и женщина) были пьяны.
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Боевик из Краснопольского района. Сегодня там пьяный бесправник пытался поджечь инспектора ГАИ, а до этого убегал, дрался и бросался бутылками. Как сообщили в...
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