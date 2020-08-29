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Погоня, драка и попытка поджечь инспектора. ГАИ пришлось стрелять в пьяного бесправника (видео)

29.08.2020 18:21 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Боевик из Краснопольского района. Сегодня там пьяный бесправник пытался поджечь инспектора ГАИ, а до этого убегал, дрался и бросался бутылками. Как сообщили в милиции, утром 29 августа внимание наряда ГАИ привлек подозрительно двигавшийся автомобиль — водителя решили остановить. Однако он попытался скрыться.

 

Во время преследования пассажиры бросили в автомобиль ГАИ несколько стеклянных бутылок. Недалеко от деревни Новая Ельня водитель не справился с управлением и съехал в кювет.

В ГАИ уточнили, что при задержании водитель и его пассажиры оказали сопротивление: повредили обмундирование, несколько раз ударили инспектора в лицо, пытались завладеть его табельным оружием. Пришлось стрелять в воздух, но после этого водитель облил бензином служебный автомобиль и одного из инспекторов, угрожая их поджечь.

«Когда в руках нападавшего появилась зажигалка, инспекторы применили табельное оружие, выстрелив по ногам водителю и пассажиру», — рассказали в милиции. Водитель и оба пассажира (мужчина и женщина) были пьяны.

 
 
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Боевик из Краснопольского района. Сегодня там пьяный бесправник пытался поджечь инспектора ГАИ, а до этого убегал, дрался и бросался бутылками. Как сообщили в...
 
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