|
СЕО стартапа дали 8 суток. Его задержали второй раз за месяц
Источник материала: Tut.by
CEO стартапа MakeML Алексея Короткова задержали 27 августа на площади Независимости. Ему дали 8 суток ареста, сейчас он в ЦИП на Окрестина. Об этом
По словам Александра, Алексей был 27 августа на площади Независимости с другом. Их задержали, и ночь они провели в Первомайском РУВД, в спортзале.
Утро 28 августа был суд, и Алексея судили по ст. 23.34 КоАП РБ (Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий). Дали 8 суток, сейчас он находится на Окрестина.
— Знаю, что у него рылись в телефоне, нашли фото с прошлых акций, из-за этого и задержали. Тех, у кого в телефонах подобных фото не находили, отпускали в ту же ночь. Тем, кто знает (да и не знает) Лешу: всем задержанным сейчас можно отправлять письма на адрес ЦИП Окрестина, — сказал Александр.
Короткова
Алексей Коротков и Александр Карцев разработали IDE, в которой любой разработчик — и не только разработчик — может тренировать нейронную сеть «без кода» (прочитать наше интервью с ними можно
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
CEO стартапа MakeML Алексея Короткова задержали 27 августа на площади Независимости.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)