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СЕО стартапа дали 8 суток. Его задержали второй раз за месяц

29.08.2020 18:29 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

CEO стартапа MakeML Алексея Короткова задержали 27 августа на площади Независимости. Ему дали 8 суток ареста, сейчас он в ЦИП на Окрестина. Об этом dev.by рассказал СТО MakeML Александр Карцев.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

По словам Александра, Алексей был 27 августа на площади Независимости с другом. Их задержали, и ночь они провели в Первомайском РУВД, в спортзале.

Утро 28 августа был суд, и Алексея судили по ст. 23.34 КоАП РБ (Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий). Дали 8 суток, сейчас он находится на Окрестина.

— Знаю, что у него рылись в телефоне, нашли фото с прошлых акций, из-за этого и задержали. Тех, у кого в телефонах подобных фото не находили, отпускали в ту же ночь. Тем, кто знает (да и не знает) Лешу: всем задержанным сейчас можно отправлять письма на адрес ЦИП Окрестина, — сказал Александр.

Короткова уже задерживали: это случилось 28 июля возле здания КГБ, где в тот день выстроилась очередь из желающих подать ходатайство за изменение меры пресечения Виктору Бабарико. Тогда Алексея отпустили без составления протокола.

Алексей Коротков и Александр Карцев разработали IDE, в которой любой разработчик — и не только разработчик — может тренировать нейронную сеть «без кода» (прочитать наше интервью с ними можно здесь). Стартаперы хотят демократизировать вход в машинное обучение и сделать эту область доступной для многих. Первую версию Make ML для macOS выпустили на Product Hunt в 2019 году.

 
 
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CEO стартапа MakeML Алексея Короткова задержали 27 августа на площади Независимости.
 
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