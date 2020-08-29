В МВД опровергли историю участвовавшего в протестах подростка из Пинска

Источник материала: ОНТ

Очередной фейк в социальных сетях. На этот раз история произошла в Пинске. Интернет-ресурсы облетела информация о 16-летнем пострадавшем. Парень якобы получил перелом после того, как сотрудники МВД толкнули его во время протестной акции.

В больнице он рассказал, что вдобавок ко всему лишился и велосипеда. Медицинские работники пожалели юношу и скинулись ему на новое транспортное средство. Это, кстати, правда. Но как на самом деле парень получил травму, история немного другая

Подробности в видеоинформации.





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