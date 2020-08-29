ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В МВД опровергли историю участвовавшего в протестах подростка из Пинска

29.08.2020 18:17 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

В МВД опровергли историю участвовавшего в протестах подростка из Пинска

Очередной фейк в социальных сетях. На этот раз история произошла в Пинске. Интернет-ресурсы облетела информация о 16-летнем пострадавшем. Парень якобы получил перелом после того, как сотрудники МВД толкнули его во время протестной акции.

В больнице он рассказал, что вдобавок ко всему лишился и велосипеда. Медицинские работники пожалели юношу и скинулись ему на новое транспортное средство. Это, кстати, правда. Но как на самом деле парень получил травму, история немного другая

Подробности в видеоинформации.


Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Очередной фейк в социальных сетях. На этот раз история произошла в Пинске. Интернет-ресурсы облетела информация о 16-летнем пострадавшем. Парень якобы получил...
 
Новости дня
Новости разные
 
СЕО стартапа дали 8 суток. Его задержали второй раз за месяц
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.08.2020
Mir24.TV Belarus
29.08.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика