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В МВД опровергли историю участвовавшего в протестах подростка из Пинска
Источник материала: ОНТ
Очередной фейк в социальных сетях. На этот раз история произошла в Пинске. Интернет-ресурсы облетела информация о 16-летнем пострадавшем. Парень якобы получил перелом после того, как сотрудники МВД толкнули его во время протестной акции.
В больнице он рассказал, что вдобавок ко всему лишился и велосипеда. Медицинские работники пожалели юношу и скинулись ему на новое транспортное средство. Это, кстати, правда. Но как на самом деле парень получил травму, история немного другая
Подробности в видеоинформации.
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Очередной фейк в социальных сетях. На этот раз история произошла в Пинске. Интернет-ресурсы облетела информация о 16-летнем пострадавшем. Парень якобы получил...
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