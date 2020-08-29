На события в Беларуси отреагировали в Польше

Источник материала: ОНТ

На события в нашей стране отреагировали в соседней Польше. Неравнодушные поляки присылают письма в посольство Беларуси в Варшаве.

Обычные люди высказывают слова поддержки белорусскому Президенту и народу. Призывают держаться и сохранить независимость страны. Высказываются за борьбу с внешней агрессией. Статьи в поддержку Беларуси появляются и в польской прессе.

Подробности – в видеоинформации.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram