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На события в Беларуси отреагировали в Польше
Источник материала: ОНТ
На события в нашей стране отреагировали в соседней Польше. Неравнодушные поляки присылают письма в посольство Беларуси в Варшаве.
Обычные люди высказывают слова поддержки белорусскому Президенту и народу. Призывают держаться и сохранить независимость страны. Высказываются за борьбу с внешней агрессией. Статьи в поддержку Беларуси появляются и в польской прессе.
Подробности – в видеоинформации.
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На события в нашей стране отреагировали в соседней Польше. Неравнодушные поляки присылают письма в посольство Беларуси в Варшаве. Обычные люди высказывают слова...
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