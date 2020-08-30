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В Краснопольском районе погоня за нарушителем закончилась стрельбой

30.08.2020 08:37 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Несколько иначе накануне сложилась поездка так называемых автомобилистов в Краснопольском районе. Она закончилась погоней со стрельбой.  

Внимание экипажа дорожно-патрульной службы привлек автомобиль «Фольксваген». Водитель не остановился по требованию и пытался скрыться. В ходе погони пассажиры бросили в автомобиль ГАИ несколько стеклянных бутылок. В итоге «Фольксваген» съехал в кювет и остановился. Двое мужчин и пассажирка при задержании оказали активное сопротивление, нанесли инспектору несколько ударов в лицо и пытались завладеть табельным оружием. Неоднократные предупредительные выстрелы нападавших не остановили. Взяв канистру и, угрожая поджечь, водитель облил бензином автомобиль и сотрудника ГАИ. Осознавая реальную угрозу жизни, инспекторы применили оружие – стреляли по ногам. Водитель и один из пассажиров ранее неоднократно судимы и более 50 раз привлекались к административной ответственности, в том числе за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. 

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Несколько иначе накануне сложилась поездка так называемых автомобилистов в Краснопольском районе. Она закончилась погоней со стрельбой.   Внимание экипажа...
 
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