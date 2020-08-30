Отчаянная жизнь и страшная смерть. Вспоминаем, кому помогала и кому мешала Анна Политковская

Источник материала: Tut.by

Вот уже скоро 15 лет, как из-под пера Анны Политковской не выходит ни одной заметки или репортажа. Ее не смогли запугать, сломать, но убить — смогли. Она навсегда останется в истории как обладательница множества профессиональных наград, автор нескольких книг-бестселлеров и, прежде всего, как бесстрашная женщина, готовая в поисках правды рисковать собственной жизнью.

Ее имя по-прежнему остается одним из самых ярких в мире журналистики, а ее личность — примером для подражания других корреспондентов, репортеров и фотографов, правдиво освещающих происходящие события. Сегодня, в день рождения Анны Политковской, вспоминаем ее биографию.

Анна Мазепа (девичья фамилия журналистки) появилась на свет 30 августа 1958 года в США, в Нью-Йорке. Папа малышки, Степан Федорович Мазепа, был сотрудником дипмиссии Украинской ССР при Организации Объединенных Наций.

Но школу Анна оканчивала уже в Москве. Общительная, прирожденный гуманитарий, она ни секунды не сомневалась в выборе будущей профессии и поступила на факультет журналистики Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова.

Работала в «Известиях», «Воздушном транспорте», «Мегаполис Экспрессе». Так прошли первые 10 лет ее карьеры. В 1994-м Анну (уже Политковскую, во время учебы в вузе она вышла замуж за коллегу по профессии Александра Политковского) приглашают на работу в «Общую газету» на должность редактора отдела чрезвычайных происшествий. А через несколько лет она начинает сотрудничать с «Новой газетой» в качестве обозревателя и специального корреспондента.

В Чечне идут боевые действия, и, выполняя редакционное задание, Анна неоднократно выезжает туда, оказываясь в самом центре горячих событий. Результатом поездок становится серия репортажей, за которую ей присуждают премию «Золотое перо России» в 2000-м году. Также Политковская пишет свою первую книгу о событиях в Чечне: «Путешествие в ад. Чеченский дневник» (2000). Ее продолжениями станут «Вторая чеченская» (2002), «Чечня: позор России» (2002). Все они были переведены на несколько иностранных языков и стали бестселлерами не только на родине, но и за рубежом.

— Геноцид чеченцев нынешнего периода очевиден. И проводится он силами части военных и самих чеченцев. Я много раз сама для себя пыталась объяснять многие факты, которым была свидетелем, как досадный случай или глупость исполнителя, но всякий раз терпела поражение: по отношению к чеченцам в России все-таки действует система по их истреблению. Ничем другим происходящее просто невозможно объяснить. Увы.

Анна Политковская неоднократно сталкивалась с тем, что ей мешали выполнять профессиональные обязанности. В феврале 2001-го ее высылают из чеченского поселка Хоттуни за пребывание без аккредитации в зоне проведения антитеррористической операции.

Однако, по мнению самой Политковской, дело было в том, что она обнаружила факты о похищениях людей и вымогательствах. И, что самое страшное, обнаружила фильтрационный лагерь для чеченцев в расположении одного из полков, где практиковались пытки. Тогда военные опровергли все обвинения. Но после того как осенью того же года в своей публикации «Люди исчезающие» Анна обвинила сотрудников милиции в убийствах мирных жителей Чечни, делу наконец дали ход — и в итоге одного из «героев» публикации осудили на 11 лет.

— Люди звонят в редакцию, люди пишут письма и очень часто спрашивают одно и то же: «А зачем вы все это пишете? Зачем нас пугаете? Зачем это нам?». Уверена, так надо. По одной простой причине: мы — современники этой войны, и все равно нам отвечать за нее… И тогда не отговоришься классическим советским: мол, не был, не состоял, не участвовал… Так знайте же. И вы будете свободны от цинизма. И от расизма, в вязкий омут которого все более скатывается наше общество. И от скоропалительных и страшных личных решений — о том, кто есть кто на Кавказе и есть ли там сегодня вообще герои…

В профессиональном сообществе не в восторге от работ Политковской был, наверное, только ее супруг. Популярный во времена перестройки Александр Политковский растерял свою востребованность в 90-е. Тогда как карьера жены шла вверх.

— Это уже не журналистика, а какое-то писательство, — так отзывался он о ее материалах и расследованиях.

Помимо военной тематики, Анна много писала о существующей в России власти и критиковала ее. В ее книгах Putin's Russia («Путинская Россия») и «Россия без Путина», опубликованных в Великобритании, до сих пор действующему главе государства досталось немало.

— За что я невзлюбила Путина? Вот за это и невзлюбила. За простоту, которая хуже воровства. За цинизм. За расизм. За бесконечную войну. За ложь. За газ в «Норд-Осте». За трупы невинно убиенных, сопровождающие весь его первый срок. Трупы, которых могло и не быть.