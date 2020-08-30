К Земле летит потенциально опасный астероид

Специалисты американского космического агентства предупредили о приближении к нашей планете потенциально опасный астероид.

Размер небесного тела под именем 2011 ES4 составляет от 22 до 49 метров.

В НАСА отметили, что астероид пролетит на расстоянии в три раза меньшем, чем до Луны, а именно 120 тыс. километров.

По оценкам экспертов, максимальное сближение ожидается в 19:12 по минскому времени. Скорость небесного тела в момент пролета над Землей будет достигать 8,2 км/с.