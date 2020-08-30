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К Земле летит потенциально опасный астероид

30.08.2020 09:15 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Специалисты американского космического агентства предупредили о приближении к нашей планете потенциально опасный астероид.

Размер небесного тела под именем 2011 ES4 составляет от 22 до 49 метров.

В НАСА отметили, что астероид пролетит на расстоянии в три раза меньшем, чем до Луны, а именно 120 тыс. километров.

По оценкам экспертов, максимальное сближение ожидается в 19:12 по минскому времени. Скорость небесного тела в момент пролета над Землей будет достигать 8,2 км/с.

 
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Специалисты американского космического агентства предупредили о приближении к нашей планете потенциально опасный астероид. Размер небесного тела под именем 2011...
 
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