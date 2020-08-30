|
К Земле летит потенциально опасный астероид
Источник материала: Навiны
Специалисты американского космического агентства предупредили о приближении к нашей планете потенциально опасный астероид.
Размер небесного тела под именем 2011 ES4 составляет от 22 до 49 метров.
В НАСА отметили, что астероид пролетит на расстоянии в три раза меньшем, чем до Луны, а именно 120 тыс. километров.
По оценкам экспертов, максимальное сближение ожидается в 19:12 по минскому времени. Скорость небесного тела в момент пролета над Землей будет достигать 8,2 км/с.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Специалисты американского космического агентства предупредили о приближении к нашей планете потенциально опасный астероид. Размер небесного тела под именем 2011...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)