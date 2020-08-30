Автомобильный «хапун» уже в разгаре? Что будет с ценами на новые и подержанные авто

Источник материала: Tut.by

Доллар стремительно берет одну высоту за другой. А что же авторынок? Рискует ли август повторить «успех» марта, когда белорусы ринулись в автосалоны и на рынки скупать автомобили в ожидании скорой девальвации?





Покупать нужно было в конце июля

Сергей Варивода, заместитель председателя Белорусской автомобильной ассоциации и руководитель дилерского центра, считает, что бежать в автосалон за новым автомобилем уже поздно.

— Все просто: большинство известных нам банков прекратили выдачу автокредитов. Среди лизинговых компаний рублевый лизинг поддерживают считаные единицы. Это все, что надо знать о возможности привлечь рублевые заемные ресурсы. Нужно ли в этих условиях бежать в автосалон? Если вашим мотивом является приобретение автомобиля с целью получения какой-то сиюминутной выгоды в цене, то, наверное, поезд тоже ушел. Большинство автомобилей ввозятся к нам из Российской Федерации, и ценообразование осуществляется с учетом курса белорусского рубля к российскому. И, на мой взгляд, курсы иностранных валют, в том числе российского рубля, близки к своему локальному максимуму.

Поэтому цены у автодилеров сейчас достаточно высоки. За последние два месяца ослабление и белорусского рубля, и российского создало своеобразный «кумулятивный эффект», который привел к тому, что рост цен на новые авто составил от 10 до 15 процентов.

— В августе дилеры, безусловно, покажут впечатляющий локальный результат. Конечно, это будет не рекордный март, но продажи займут достойное второе место на пьедестале. По моим оценкам, в августе этого года дилеры продадут больше машин, чем в августе 2019 года. Спрос пока сохраняется на высоком уровне, но он очевидно носит временный, отчасти панический характер. Связано это с высокими девальвационными ожиданиями, которые уже с конца июля нагоняли трафик в автосалоны, а сейчас трансформировались в реальную девальвацию.

Сергей Варивода рекомендует сейчас более осмотрительно подходить к совершению покупки. Эксперт не исключает, что произойдет обратный отскок цен. Это будет связано с временным укреплением белорусского рубля к российскому и к евро.

— Во-первых, цены сейчас на пике. Во-вторых, автокредиты либо не выдаются, либо проценты по ним запредельные. Поэтому сейчас надо выдохнуть, расслабиться. На мой взгляд, ситуация для покупки авто в конце сентября будет лучше, чем в августе.

Geely не дорожают, и кредит пока есть





На заводе «БЕЛДЖИ» пока ситуация спокойная. Ни о каком повышении цен на автомобили речь не идет. Но, по словам представителя завода, все может измениться в любой момент.

Павел Садовников, директор дилерского центра Geely, рассказал, что в последнее время наблюдается ажиотажный спрос на автомобили.

— Разбирают все свободные машины. Если раньше люди выбирали, готовы были ждать какие-то комплектации, то сейчас выгребают все, что есть на складе, в основном модели Atlas и Emgrand X7. Что касается Coolray, то сейчас спрос на него значительно превышает предложение. В листе ожидания находятся около 300 человек. Но сейчас льготный кредит предоставляет только один банк-партнер, хотя требования к получателям сильно ужесточились. Тем не менее в день мы рассматриваем 10−15 заявлений от потенциальных покупателей.

Машины из-за границы дорожают





На крупных площадках по продаже автомобилей из Европы и США говорят, что автомобили дорожают. На европейском рынке из-за пандемии возникла ситуация отложенного спроса. К тому же остановки некоторых крупных автопроизводителей привели к тому, что вырос внутренний спрос на подержанные автомобили.

— Сейчас случаются ситуации, когда ты выигрываешь аукцион, но спустя день тебе в продаже отказывают. Так происходит, когда уже после аукциона компания выставляет автомобиль на какое-то время для внутреннего рынка. И зачастую их просто перекупают местные, дав на 200−500 евро больше. И этот повышенный спрос приводит к росту цен. Для примера, если месяц-два назад условный автомобиль торговался за семь тысяч евро, то сейчас — за восемь, а то и за восемь с половиной тысяч. Поэтому цены на подержанные авто из Европы в ближайшей перспективе будут только расти, — рассказал сотрудник крупной автоплощадки.

Что касается всплеска продаж, то основной ажиотаж на рынке наблюдался в июле — люди выгребали буквально все, пользуясь кредитом и лизингом. Сейчас, когда банки практически закрыли программы автокредитования, продажи просели. Лизинговые компании готовы работать только с привязкой к доллару или евро. Тем не менее рынок не лежит, постоянный поток покупателей, хоть и небольшой, но есть.