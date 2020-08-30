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Активисты в Монреале снесли памятник премьер-министру Канады Макдональду

30.08.2020 09:31 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Группа активистов снесла с постамента в Монреале памятник первому премьер-министру Канады Джону Макдональду. Об этом сообщает телеканал CBS News.

Инцидент произошел в субботу днем после завершения акции против расизма, в ходе которой активисты также требовали прекратить финансирование полиции. Демонстранты привязали к монументу веревку и свалили с постамента. При падении у статуи отвалилась голова, передает РБК.

Мэр Монреаля Валери Плант в своем Twitter выразила сожаление в связи со случившимся.

«Я глубоко сожалею об актах вандализма, имевшие место сегодня днем в центре Монреаля, которые привели к разрушению статуи Джона А. Макдональда. Очевидно, что такие жесты нельзя ни принимать, ни терпеть», — написала она.

Джон Александр Макдональд (1815-1891) — канадский адвокат и политик. Стал первым премьер-министром Канады в 1869 году. Макдональд стоял за сохранение связи между Канадой и Великобританией, при этом проводил в Канаде политику крайнего протекционизма.

Одним из главных дел Макдональда является строительство Канадской тихоокеанской железной дороги в 1880-1985 годах.

Осквернение памятников колониалистам началось по всему миру после смерти в США чернокожего американца Джорджа Флойда. Полицейские использовали при его аресте 25 мая удушающий прием. Это спровоцировало волну протестов по всему миру против расизма и полицейского беспредела. Кроме того, демонстранты в ряде городов Европы и США стали сносить памятники политическим деятелям, которые, по мнению активистов, несут ответственность за геноцид и рабовладение.

 
 
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Группа активистов снесла с постамента в Монреале памятник первому премьер-министру Канады Джону Макдональду. Об этом сообщает телеканал CBS News.
 
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