Посольство США в Беларуси выступило с жестким заявлением

Посольство США в Беларуси выступило с достаточно жестким заявлением по поводу событий в нашей стране в период после выборов.

«Мы обеспокоены продолжающимся преследованием журналистов, блокировкой независимых СМИ и оппозиционных веб-сайтов, периодическими отключениями интернета и произвольными задержаниями мирных граждан, реализующих свои права на свободу собраний и слова», — говорится в документе.

Дипломаты призвали власти Беларуси проявить сдержанность. «Как заверил заместитель госсекретаря Биган во время своего выступления в ОБСЕ в Вене и как мы уже заявляли ранее, Соединенные Штаты Америки призывают к немедленному освобождению несправедливо задержанных и выяснению судьбы лиц, пропавших без вести», — отмечается в документе.

Также говорится о поддержке белорусского народа в его стремлении к «демократическому, процветающему будущему» и «призыве к правительству Беларуси провести демократические реформы и уважать права человека и основные свободы».

В то же время американская дипмиссия подтвердила долгосрочное обязательство «поддерживать суверенитет и территориальную целостность Беларуси, а также стремления белорусского народа выбирать своих лидеров и выбирать свой собственный путь без внешнего вмешательства».