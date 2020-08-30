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Посольство США в Беларуси выступило с жестким заявлением

30.08.2020 09:15 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Посольство США в Беларуси выступило с достаточно жестким заявлением по поводу событий в нашей стране в период после выборов.

«Мы обеспокоены продолжающимся преследованием журналистов, блокировкой независимых СМИ и оппозиционных веб-сайтов, периодическими отключениями интернета и произвольными задержаниями мирных граждан, реализующих свои права на свободу собраний и слова», — говорится в документе.

Дипломаты призвали власти Беларуси проявить сдержанность. «Как заверил заместитель госсекретаря Биган во время своего выступления в ОБСЕ в Вене и как мы уже заявляли ранее, Соединенные Штаты Америки призывают к немедленному освобождению несправедливо задержанных и выяснению судьбы лиц, пропавших без вести», — отмечается в документе.

Также говорится о поддержке белорусского народа в его стремлении к «демократическому, процветающему будущему» и «призыве к правительству Беларуси провести демократические реформы и уважать права человека и основные свободы».

В то же время американская дипмиссия подтвердила долгосрочное обязательство «поддерживать суверенитет и территориальную целостность Беларуси, а также стремления белорусского народа выбирать своих лидеров и выбирать свой собственный путь без внешнего вмешательства».

 
 
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Посольство США в Беларуси выступило с достаточно жестким заявлением по поводу событий в нашей стране в период после выборов.
 
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