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Консул Казахстана в Бресте: «Я приехал в одну Беларусь, уезжаю из другой...»

30.08.2020 09:31 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Полпред Казахстана в западной Беларуси Эльдар Кунаев завершил свою дипломатическую миссию

Консул Казахстана в Бресте: «Я приехал в одну Беларусь, уезжаю из другой...»
- Эльдар Аскарович, мне сказали, что Ваш отзыв на родину вызван недавним проигрышем «Астаны» в Лиге чемпионов брестскому «Динамо»...

- Не только поэтому (смеется). Хотя я смотрел матч и, честно говоря, в одинаковой мере болел и за своих земляков, и за динамовцев, большим поклонником которых стал за последние три года. Перед матчем я встретился с футболистами «Астаны» в брестской гостинице «Эрмитаж», поприветствовал команду. Ну а сам матч смотрел по телевизору, как и все другие. Мне пояснили, что УЕФА не делает исключения ни для кого, даже для дипломатов. Поэтому повлиять на исход матча у меня, как сами понимаете, не было ни малейшей возможности. А игра получилась зрелищной, напряженной, с большим количеством голов. Что касается моего отъезда, то у нас в Казахстане существует порядок, что человек на государственной службе имеет право находиться до 63 лет. Мое пребывание вначале продлили на год, а затем из-за пандемии еще на несколько месяцев - в итоге я провел в Бресте без малого три года.

- И как Вы их оцениваете сами?

- Знаете, вовсе не потому, что это была моя последняя загранкомандировка, а абсолютно искренне хочу сказать, что Брест мне понравился больше всех других городов, где мне приходилось бывать и работать - от России до Штатов, от Японии до Европы. Такой чистоты и порядка, такой удивительной природы, таких доброжелательных людей я не встречал больше нигде. 

- Господин консул, Вы так восторженно говорите о Бресте, и это приятно. Но на Ваших глазах происходят события, о которых, без преувеличения, говорит весь мир. Вам не показалось, что три года назад Вы приехали в одну Беларусь, а сейчас уезжаете из другой...

- Очень хорошо вас понимаю, и это действительно так. Приверженность демократии и справедливости - это то, что в крови каждого народа. Я вспоминаю протесты казахстанцев, когда вопреки воле миллионов к нам в республику привезли из Ульяновска Колбина, не посоветовавшись с народом, не выслушав местное руководство и только потому, что так ситуация виделась из высоких кабинетов в Кремле. Были сотни раненых, пострадавших, многие были осуждены. Через все это нашему народу пришлось пройти. А справедливость в конечном итоге восторжествовала - сегодня в каждом областном центре и в Алма-Ате есть улица, носящая имя бывшего руководителя республики Динмухамеда Кунаева. А в нашей молодой столице центральному проспекту, выходящему прямо на Президентский дворец, присвоено имя бывшего руководителя республики, который жил и трудился в одно время с выдающимся белорусским лидером Петром Машеровым. И никому за все это время не пришло в голову переименовать х ь одну улицу, носящую имя бывшего руководителя страны. В этой связи не могу не сказать о том, что в нашем народе почитаем культ взаимного уважения. И Кунаев, и Назарбаев, десятилетиями правившие страной, нашли в себе мужество уйти в отставку. Это очень важно - уходить вовремя. И поэтому авторитет обоих у казахстанцев непререкаем. На смену даже очень успешным политикам должны приходить молодые, креативные, мыслящие в духе времени. 
 
Теги: Брест
 
 
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Полпред Казахстана в западной Беларуси Эльдар Кунаев завершил свою дипломатическую миссию
 
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