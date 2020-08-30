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Молебен за белорусский народ совершат в православных храмах

30.08.2020 09:43 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 30 авг - Sputnik. Молебен за белорусский народ будет совершен по благословению избранного Патриаршим Экзархом всея Беларуси епископа Вениамина во всех храмах и обителях Белорусской православной церкви в 17:00 в воскресенье.

© Sputnik / Виктор Толочко
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"В эти непростые дни смущения умов и народного противостояния все мы особо нуждаемся в заступничестве Пречистой Девы", – говорится в циркулярном письме за подписью епископа Вениамина. "Молитвенное единение в вере, надежде на помощь Божию и любви во Христе — в этом наше свидетельство об истине, наша сила и упование", – подчеркивается в письме.

Сам епископ Вениамин намерен совершить в это время молебен в Свято-Духовом кафедральном соборе или на прихрамовой территории, если позволит погода.

В минувшую среду он выступил со своей первой проповедью в должности главы БПЦ, в которой он отметил, что идет "духовная борьба за наше Отечество", и призвал продлить на три дня Успенский пост.

 
Теги: Минск
 
 
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Епископ Вениамин намерен совершить в воскресенье молебен в Свято-Духовом кафедральном соборе или на прихрамовой территории, если позволит погода.
 
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