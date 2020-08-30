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После визита Лукашенко на «Савушкин-Орша» на заводе случился большой пожар

30.08.2020 09:53 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

На следующий день после визита Александра Лукашенко на завод «Савушкин-Орша» на предприятии произошел крупный пожар.

После визита Лукашенко на «Савушкин-Орша» на заводе случился большой пожар
Фото president.gov.by

Сообщение о загорании строительного мусора на техническом этаже и тлении утеплителя кровли реконструируемого одноуровневого здания спецхолодильника поступило в МЧС днем в пятницу.

Как отметили спасатели, в результате пожара повреждены стены и потолочное перекрытие трех холодильных камер для хранения готовой продукции, металлическая кровля на площади 3000 кв. метров.

 
 
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На следующий день после визита Александра Лукашенко на завод «Савушкин-Орша» на предприятии произошел крупный пожар.
 
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