















По информации СМИ, игрок не будет присутствовать на плановом медосмотре, а также не собирается участвовать в предсезонном сборе.





33-летний аргентинец, кроме того, в очередной раз предупредил боссов "сине-гранатовых" об уходе из команды.





31 августа каталонцы должны начать подготовку к новому сезону.





На этой неделе стало известно, что Месси окончательно решил уйти из клуба. Где нападающий продолжит карьеру, пока неизвестно. СМИ пишут, что наиболее вероятным вариантом является его переход в "Манчестер Сити". Вместе с тем, на игрока претендуют также ПСЖ, "Интер", "Ювентус", "Манчестер Юнайтед".