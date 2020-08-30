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Месси предупредил боссов "Барселоны", что не явится на медосмотр
Источник материала: Партизан
Аргентинский форвард Лионель Месси уведомил руководство испанской "Барселоны", что не явится на медосмотр, пишет RAC1.
По информации СМИ, игрок не будет присутствовать на плановом медосмотре, а также не собирается участвовать в предсезонном сборе.
33-летний аргентинец, кроме того, в очередной раз предупредил боссов "сине-гранатовых" об уходе из команды.
31 августа каталонцы должны начать подготовку к новому сезону.
На этой неделе стало известно, что Месси окончательно решил уйти из клуба. Где нападающий продолжит карьеру, пока неизвестно. СМИ пишут, что наиболее вероятным вариантом является его переход в "Манчестер Сити". Вместе с тем, на игрока претендуют также ПСЖ, "Интер", "Ювентус", "Манчестер Юнайтед".
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Аргентинский форвард Лионель Месси уведомил руководство испанской "Барселоны", что не явится на медосмотр, пишет RAC1.
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