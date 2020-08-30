Associated Press возмущено лишением журналистов агентства аккредитации в Беларуси

Действия официального Минска по лишению журналистов зарубежных СМИ аккредитации вызвало широкий резонанс.





В частности одно из ведущих мировых информационных агентств Associated Press (США) выразило свое недовольство.

По словам директора по связям со СМИ Лорена Истона, руководство агентства требует вернуть аккредитацию высланным сотрудникам АР.

Представитель Associated Press подчеркнул, что произошедшее является «вопиющим нападение на свободу прессы».

Руководство AP считает, что правительство Беларуси должно дать возможность журналистам продолжить свою работу по информированию мира о ситуации в республике, пишет gazeta.ru .

29 августа стало известно, что иностранных журналистов и работающих на зарубежные СМИ белорусских журналистов массово лишают аккредитации Министерства иностранных дел Беларуси.

Аннулированы аккредитации Ильи Кузнецова, Сергея Сергеева и Михаила Фомина (граждане РФ, корреспонденты немецкого телеканала ARD), Татьяны Мельничук и Татьяны Януцевич (Би-би-си), Алеся Дащинского, Олега Груздиловича, Владимира Гридина и Александры Дынько («Радыё Свабода»), Василия Федосенко и Владимира Костина (Reuters), Сергея Гапона и Александра Гребенкина (AFP), Сергея Грица и Юрия Карманова (Associated Press), Геннадия Шарипкина (RFI), Романа Васюковича («Настоящее время»).

Решение о лишении журналистов аккредитации МИД приняла межведомственная комиссия по безопасности в информационной сфере. Она была создана по указу Александра Лукашенко в 2017 году. В ее состав входят представители руководства Совета безопасности, Администрации президента, Комитета госбезопасности, Министерства обороны, Министерства информации, других госструктур.