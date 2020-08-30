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Оранжевый уровень опасности объявлен 31 августа из-за жары
Источник материала: ОНТ
По юго-востоку Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности на 31 августа. Об этом
В понедельник, 31 августа, будет облачно с прояснениями. По северо-западу ночью, а днем на большей части страны ожидаются кратковременные дожди. В некоторых районах буду грозы. Ночью и утром возможен туман. Ветер южный, юго-западный умеренный. Во время грозы – порывистый, днем – местами сильный порывистый.
Температура ночью – +14°C…+20°C. Днем будет +24°C…+29°C, по юго-востоку – +30°C…+33°C.
Фото www.higgs.ch/
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По юго-востоку Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности на 31 августа. Об этом сообщает БЕЛТА. В понедельник, 31 августа, будет облачно с прояснениями. По...
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