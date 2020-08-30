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Армейские игры: в Бресте завершился первый этап конкурса «Полярная звезда»
Источник материала: ОНТ
В Бресте завершился первый этап конкурса «Полярная звезда». Судьи оценивали индивидуальную подготовку спецназовцев. Штурм здания, засада, эвакуация – всего более десятка упражнений.
Одно из них – десантирование на точность. В парашютно-десантном мешке – необходимое для выполнения задач оборудование. После сбора вся группа отправляется на контрольную точку, где должна выйти на связь по рации с судьями соревнований.
Впереди у участников 30-километровый марш и преодоление водной преграды.
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В Бресте завершился первый этап конкурса «Полярная звезда». Судьи оценивали индивидуальную подготовку спецназовцев. Штурм здания, засада, эвакуация – всего более...
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