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Армейские игры: в Бресте завершился первый этап конкурса «Полярная звезда»

30.08.2020 10:33 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Бресте завершился первый этап конкурса «Полярная звезда». Судьи оценивали индивидуальную подготовку спецназовцев. Штурм здания, засада, эвакуация – всего более десятка упражнений.

Одно из них – десантирование на точность. В парашютно-десантном мешке – необходимое для выполнения задач оборудование. После сбора вся группа отправляется на контрольную точку, где должна выйти на связь по рации с судьями соревнований.

Впереди у участников 30-километровый марш и преодоление водной преграды.

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Теги: Брест
 
 
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В Бресте завершился первый этап конкурса «Полярная звезда». Судьи оценивали индивидуальную подготовку спецназовцев. Штурм здания, засада, эвакуация – всего более...
 
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