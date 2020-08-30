Следственный комитет возбудил уголовные дела за давление на депутатов

Источник материала: Onliner

Следственный комитет обнаружил факты давления на депутатский корпус. По ним возбуждены уголовные дела. Такая информация была озвучена в эфире телеканала «Беларусь 1».

Сообщается, что депутаты подвергаются травле в интернете, им поступают угрозы физической расправы.

— Установлено, что указания по осуществлению противоправной деятельности в отношении депутатов поступили в Координационный совет из-за рубежа. Как минимум два сообщения с угрозами направлены из Великобритании. Проводятся следственные и оперативные мероприятия. Виновные будут привлечены к установленной законодательством ответственности, где бы они ни находились, — заявил оперативный сотрудник в эфире государственного телеканала.