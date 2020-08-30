США начали борьбу за Виталия Шклярова. Он не только гражданин Беларуси, но и гражданин США









Цензор.НЕТ. Об этом в ходе специального заседания Постоянного совета ОБСЕ заявил заместитель государственного секретаря США Стивен Биган, передает





"Я также хотел бы вновь призвать к освобождению всех, кто был несправедливо задержан. Среди них есть гражданин США по имени Виталий Шкляров. Г-н Шкляров приехал в Беларусь в июле вместе со своим 8-летним сыном, чтобы навестить мать и отпраздновать с ней свой день рождения. Его схватили на улице, бросили в кузов фургона и отвезли за 300 километров в следственный изолятор. Несмотря на содержание под стражей, он храбро отказывается признаться в преступлениях, которых не совершал, и поэтому остается в тюрьме. Позвольте мне четко заявить: у президента Соединенных Штатов и государственного секретаря нет более высокого приоритета, чем защита американских граждан, ложно обвиненных и содержащихся под стражей за преступления, которых они не совершали. Мы призываем белорусские власти незамедлительно освободить Виталия, а также всех несправедливо задержанных", - подчеркнул Биган.





Напомним, что Виталий Шкляров - известный политтехнолог. Ему пытаются "пришить" организацию массовых беспорядков, но сведений о том, что Виталий с кем-то работал в Беларуси, нет.