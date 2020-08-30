ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Путин и Лукашенко договорились в ближайшее время провести встречу в Москве

30.08.2020 12:47 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

Путин и Лукашенко договорились в ближайшие недели провести встречу в Москве, сообщили в Кремле. Договоренность достигнута во время телефонного разговора.

"Подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее укрепление российско-белорусского союзничества и расширение взаимовыгодного сотрудничества по всем направлениям. Условлено в ближайшие недели провести встречу в Москве", - говорится в сообщении Кремля.

«Лукашенко и Путин договорились встретиться в ближайшее время», - утверждает Пул первого.

«…обсудили самые актуальные на сегодняшний день вопросы, в том числе двустороннего сотрудничества, а также ситуацию внутри Беларуси. Отдельно Лукашенко и Путин говорили на тему обстановки и вокруг нашей страны»

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Путин и Лукашенко договорились в ближайшие недели провести встречу в Москве, сообщили в Кремле. Договоренность достигнута во время телефонного разговора.
 
Новости дня
Новости разные
 
С помощью 3D-принтеров восстановят коралловые рифы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

29.08.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика