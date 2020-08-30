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С помощью 3D-принтеров восстановят коралловые рифы
Источник материала: ОНТ
Ученые из университета Гонконга разработали способ спасения и восстановления коралловых рифов, которые находятся у побережья города. Об этом
Для спасения кораллов в морском парке Хой-Ха-Ван разработали специальную терракотовую плитку. Она создана с использованием глины. На нее нанесен рисунок, напоминающий природный. На такие плиты кораллы смогут крепиться и расти.
Тайфун в 2018 году уничтожил 80% кораллов в морском парке, лишь немногие из 60 видов выжили. Если не помочь природе, то для естественного восстановления потребуются десятилетия.
Фото: University of Hong Kong
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Ученые из университета Гонконга разработали способ спасения и восстановления коралловых рифов, которые находятся у побережья города. Об этом сообщает Euronews. Для...
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