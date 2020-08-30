ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

С помощью 3D-принтеров восстановят коралловые рифы

30.08.2020 12:33 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

С помощью 3D-принтеров восстановят коралловые рифы

Ученые из университета Гонконга разработали способ спасения и восстановления коралловых рифов, которые находятся у побережья города. Об этом сообщает Euronews.

Для спасения кораллов в морском парке Хой-Ха-Ван разработали специальную терракотовую плитку. Она создана с использованием глины. На нее нанесен рисунок, напоминающий природный. На такие плиты кораллы смогут крепиться и расти.  

Тайфун в 2018 году уничтожил 80% кораллов в морском парке, лишь немногие из 60 видов выжили. Если не помочь природе, то для естественного восстановления потребуются десятилетия.

Фото: University of Hong Kong

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ученые из университета Гонконга разработали способ спасения и восстановления коралловых рифов, которые находятся у побережья города. Об этом сообщает Euronews. Для...
 
Новости дня
Новости разные
 
Водомёты, оцепление, ОМОН: как власти пытаются сорвать новую массовую акцию протеста в Минске
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

29.08.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика