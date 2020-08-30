С помощью 3D-принтеров восстановят коралловые рифы

Источник материала: ОНТ

Ученые из университета Гонконга разработали способ спасения и восстановления коралловых рифов, которые находятся у побережья города. Об этом сообщает Euronews.

Для спасения кораллов в морском парке Хой-Ха-Ван разработали специальную терракотовую плитку. Она создана с использованием глины. На нее нанесен рисунок, напоминающий природный. На такие плиты кораллы смогут крепиться и расти.

Тайфун в 2018 году уничтожил 80% кораллов в морском парке, лишь немногие из 60 видов выжили. Если не помочь природе, то для естественного восстановления потребуются десятилетия.

Фото: University of Hong Kong

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