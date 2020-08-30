Девушки принесли к Дому правительства тыквы

Источник материала: Onliner

Сегодня утром у минского Главпочтамта собралась группа девушек в национальных костюмах и с тыквами в руках. Они хотели пройти к Дому правительства, однако их не пустили через ограждение, установленное на площади Независимости. Тогда девушки отправились вдоль ограждения.

















Делегация остановилась напротив Дома правительства и выкатила за ограждение тыквы. «Ёсць такая беларуская народная традыцыя. Калi дзяўчына адмаўляла хлопцу, яна выкочвала яму гарбуза, i гэта была вялiкая абраза. Атрымаць гарбуза для хлопца — гэта дужа непажадана. Таму мы вырашылi выкацiць гарбуза для самага непажаданага хлопца, дзеда нават», — патлумачыла адна з дзяўчат.















В определенный момент к девушкам подъехал характерный синий микроавтобус без номеров, притормозил. Обошлось без задержаний.















