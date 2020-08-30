МВД: 29 августа в Беларуси задержаны 29 человек по административным правонарушениям

Источник материала: ОНТ

В Беларуси 29 августа задержаны 29 человек до рассмотрения в суде дел по административным нарушениям. Об этом сообщает МВД.

Накануне в стране прошли общественно-политические массовые мероприятия. Правоохранители приняли необходимые меры для поддержания порядка и обеспечения безопасности их проведения.

Сообщается, что было зафиксировано 42 очага политической активности граждан, в которых участвовали более 8,5 тыс. человек.

Несанкционированные акции прошли в 24-х населенных пунктах. В столице в районе двух часов дня по улицам проехали около 200 мотоциклистов, а с 17:10 до 19:30 – около 100 велосипедистов.

Всего по стране задокументировано 35 нарушений законодательства о массовых мероприятиях.

Фото: БЕЛТА

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