ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

МВД: 29 августа в Беларуси задержаны 29 человек по административным правонарушениям

30.08.2020 12:33 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

МВД: 29 августа в Беларуси задержаны 29 человек по административным правонарушениям

В Беларуси 29 августа задержаны 29 человек до рассмотрения в суде дел по административным нарушениям. Об этом сообщает МВД.

Накануне в стране прошли общественно-политические массовые мероприятия. Правоохранители приняли необходимые меры для поддержания порядка и обеспечения безопасности их проведения.

Сообщается, что было зафиксировано 42 очага политической активности граждан, в которых участвовали более 8,5 тыс. человек.

Несанкционированные акции прошли в 24-х населенных пунктах. В столице в районе двух часов дня по улицам проехали около 200 мотоциклистов, а с 17:10 до 19:30 – около 100 велосипедистов.

Всего по стране задокументировано 35 нарушений законодательства о массовых мероприятиях.

Фото: БЕЛТА

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларуси 29 августа задержаны 29 человек до рассмотрения в суде дел по административным нарушениям. Об этом сообщает МВД. Накануне в стране прошли...
 
Новости дня
Новости разные
 
Водомёты, оцепление, ОМОН: как власти пытаются сорвать новую массовую акцию протеста в Минске
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

29.08.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика