Белорусские предприниматели прокомментировали слова Лукашенко о «подлом» частном бизнесе

Демонстрация оппозиции в Минске. Фото: Сергей Гритс/AP/TASS





Александр Лукашенко потребовал от частного бизнеса преданности государству, пишет «Белта». Начал он с того, что частные и государственные белорусские компании нужно ставить в равные условия. Далее заметил, что частники сейчас начали шататься, и закончил тем, что назвал их поведение подлым.





Business FM спросила частных белорусских бизнесменов о равных условиях с госкомпаниями и об их отношении к словам Лукашенко о подлости. спросила частных белорусских бизнесменов о равных условиях с госкомпаниями и об их отношении к словам Лукашенко о подлости.





Юрий Семенов, глава витебского фермерского хозяйства «Родник»





«По закону у нас давно все формы собственности равны, но некоторые, оказывается, равнее. Частная торговля есть, частное производство уже сложнее, особенно в сельском хозяйстве, поскольку я работаю в селе. Вот представьте, в Белоруссии всего лишь 3 тысячи фермеров, 2% с небольшим обрабатываем земли. Фермерские хозяйства получают меньше различных государственных преференций, дотаций, льготных кредитов. Мы всегда выступали за равные условия для частника и госпредприятия. Что имел в виду Александр Григорьевич, я пока не могу сказать. Даже из того, что сказано, не могу судить, потому что мне не совсем понятна текстовка».





Председатель общественного объединения белорусских предпринимателей «Перспектива» Анатолий Шумченко считает слова Лукашенко «сказанными на эмоциях».





Анатолий Шумченко, председатель общественного объединения белорусских предпринимателей «Перспектива»





«Переводя на простой язык, если ты будешь поддерживать государство — считай, Лукашенко, — ты будешь вести бизнес, а если не будешь поддерживать, ты бизнес вести не будешь. Вот так я его понимаю. Я думаю, ничего там не будет, это просто такие слова, которые сказаны на эмоциях. Может быть, кто-то поведется, кто-то нет, всех же не запугаешь. Тут вот IT-компании уезжают, это же не в его интересах вообще-то. Это человек, который считает, что он здесь все создал, в том числе и условия для того, чтобы заработали миллионы, десятки миллионов, и он считает, что они ему обязаны. В этом плане это было подло, когда они начали вести свою игру в части финансирования, допустим, каких-то проектов оппозиционного характера. Мы же видим, что бизнесмены некоторые уезжают, некоторых тут арестовывают, еще что-то. Возможно, он просто так дал сигнал, чтобы все сидели и не рыпались и не копейки не дали никому. Потому что внешние контуры закрыты — финансирование, остались только внутренние, и его задача внутри это дело все погасить на корню. Мы малый бизнес, где есть малый бизнес, он так не участвует деньгами, потому что денег уже не осталось по большому счету. А вот крупному бизнесу стоит задуматься».









Комментирует топ-менеджер белорусской международной компании доставки Константин Титов:





«В Координационный совет вошло очень много бизнеса. То есть мы видим там в составе и ведущую бизнес-школу страны, от бизнеса вошли топы, из IT-сферы вошел топ-менеджер. Но от госпредприятий там только, как правило, представители трудовых коллективов, то есть стачкомы, такие лидеры трудовых коллективов. Ни одного нет директора или топ-менеджера госпредприятия. Отсюда сформировано такое на уровне подсознания, что частный бизнес — это враги. А государственные, они управляемые, они назначаемые все. Это руководство, никто не пошел против него. Я не вижу здесь какой-то угрозы, хотя мне, например, страшно, что IT-сфера сейчас начнет делать релокацию, это основной кусок частного бизнеса, эти слова они могут воспринять как угрозу. Но люди, которые богатая прослойка, которые тратили много денег, благодаря ей существует много других бизнесов обслуживающих. Это большая потеря будет».





Лукашенко сказал, что если частный бизнес хочет получить господдержку, то ему придется доказать свою преданность государству. И добавил, что под словом «государство» он не имеет в виду себя.