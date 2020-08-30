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В Евросоюзе призвали Лукашенко перестать запугивать СМИ и ограничивать свободу слова
Источник материала: Партизан
ЕС отреагировал на массовое лишение аккредитации иностранных журналистов в Беларуси.
Правительство Беларуси должно позволить местным и иностранным журналистам выполнять свою работу без ограничений и запугивания. Об этом в
"Продолжение произвольных ограничений независимых и иностранных СМИ недопустимо. Очередная попытка властей ограничить свободный поток информации. Вместо того, чтобы запугивать и мешать СМИ, власти должны сосредоточиться на удовлетворении желаний людей", - написал он.
29 августа журналистов, фотографов и операторов зарубежных изданий начали массово лишать аккредитации в Беларуси. Иностранцев вышлют из страны, а местные не смогут работать. Речь идет о более чем 19 представителей СМИ. Среди них - двое журналистов Русской службы BBC, представители Reuters, Радио Свобода, AFP, Associated Press, Deutsche Welle, каналов ARD и Настоящее время.
Ранее выгонять из страны иностранных журналистов призывал правительственных чиновников Александр Лукашенко.
Также на территории страны блокируют сайты оппозиционных изданий.
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ЕС отреагировал на массовое лишение аккредитации иностранных журналистов в Беларуси.
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