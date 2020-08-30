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Прощальная служба митрополита Павла в Минске – видео
30.08.2020 13:48 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Бывший глава Белорусской православной церкви митрополит Павел провел воскресную службу в Минске в Свято-Духовом кафедральном соборе. Таким образом митрополит попрощался с белорусской паствой.
© Sputnik / Егор Еремов
Ранее Священный Синод Русской православной церкви принял прошение Патриаршего экзарха всея Беларуси митрополита Минского и Заславского Павла об освобождении от этой должности. Теперь он назначен руководителем Кубанской митрополии. Белорусский экзархат
Тем не менее, у белорусов было несколько возможностей побывать на службе бывшего главы БПЦ.
На праздник Успения Святой Богородицы Павел провел службу в Свято-Успенском соборе в Жировичах. А в воскресенье прихожане Свято-Духова кафедрального собора смогли еще раз побывать на службе, которую проводил бывший глава БПЦ. Смотрите на видео, как она прошла.
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Почти семь лет митрополит Павел возглавлял Белорусскую православную церковь. 30 августа он отслужил прощальную воскресную службу в Свято-Духовом кафедральном...
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