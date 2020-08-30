Прощальная служба митрополита Павла в Минске – видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

Бывший глава Белорусской православной церкви митрополит Павел провел воскресную службу в Минске в Свято-Духовом кафедральном соборе. Таким образом митрополит попрощался с белорусской паствой.

Ранее Священный Синод Русской православной церкви принял прошение Патриаршего экзарха всея Беларуси митрополита Минского и Заславского Павла об освобождении от этой должности. Теперь он назначен руководителем Кубанской митрополии. Белорусский экзархат возглавил епископ Борисовский и Марьиногорский Вениамин.

Тем не менее, у белорусов было несколько возможностей побывать на службе бывшего главы БПЦ.

На праздник Успения Святой Богородицы Павел провел службу в Свято-Успенском соборе в Жировичах. А в воскресенье прихожане Свято-Духова кафедрального собора смогли еще раз побывать на службе, которую проводил бывший глава БПЦ. Смотрите на видео, как она прошла.