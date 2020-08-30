Умер художественный руководитель мультсериала «Смешарики»

Источник материала: ОНТ

Скончался художественный руководитель проекта «Смешарики» Анатолий Прохоров. Об этом сообщил в Facebook аниматор Константин Бронзит.

Российский продюсер Анатолий Прохоров родился в 1948 году в Осло. Стал одним из основателей анимационной студии «Пилот», которая была первой негосударственной в СССР. В 2003 году стал руководителем анимационного проекта «Смешарики».

Фото: Facebook

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