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Умер художественный руководитель мультсериала «Смешарики»
Источник материала: ОНТ
Скончался художественный руководитель проекта «Смешарики» Анатолий Прохоров. Об этом сообщил в Facebook аниматор Константин Бронзит.
Российский продюсер Анатолий Прохоров родился в 1948 году в Осло. Стал одним из основателей анимационной студии «Пилот», которая была первой негосударственной в СССР. В 2003 году стал руководителем анимационного проекта «Смешарики».
Фото: Facebook
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Скончался художественный руководитель проекта «Смешарики» Анатолий Прохоров. Об этом сообщил в Facebook аниматор Константин Бронзит. Российский продюсер Анатолий...
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