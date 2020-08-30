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Оранжевый уровень опасности: в Беларуси ожидаются ливни с сильным ветром
30.08.2020 14:34 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 30 авг - Sputnik. Оранжевый уровень опасности объявлен в воскресение до 16 часов в северо-западных и центральных районах республики, сообщили в Белгидромете.
© Sputnik / Константин Чалабов
По данным синоптиков, 30 августа в период с 12:00 до 16:00 в ряде регионах ожидаются грозы, местами сильные ливни и шквалистый ветер до 20 м/с.
"Комплекс неблагоприятных явлений сохранится до конца дня и в первую половину ночи 31 августа", - предупредили в Белгидромете.
В понедельник синоптики прогнозируют облачную с прояснениями погоду на всей территории республики. кратковременные дожди ожидаются практически во всех областных центрах. Днем по северо-западной части республики возможны грозы. Почти везде достаточно тепло: в Гродно воздух прогреется до 21-23 градусов, в Бресте – до 23-25. В Гомеле и Могилеве днем будет около 30 градусов тепла, в Витебске ожидается 26-28.
В Минске днем ожидается кратковременный дождь, возможна гроза. В ночные и утренние часы слабый туман. Воздух прогреется до 25-27 градусов.
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Грозы в воскресенье ожидаются по северо-западу и в центральной части Беларуси до 16 часов, дожди и ветер прогнозируются о конца дня и первую половину ночи 31 августа.
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