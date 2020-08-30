Оранжевый уровень опасности: в Беларуси ожидаются ливни с сильным ветром

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 30 авг - Sputnik. Оранжевый уровень опасности объявлен в воскресение до 16 часов в северо-западных и центральных районах республики, сообщили в Белгидромете.

По данным синоптиков, 30 августа в период с 12:00 до 16:00 в ряде регионах ожидаются грозы, местами сильные ливни и шквалистый ветер до 20 м/с.

"Комплекс неблагоприятных явлений сохранится до конца дня и в первую половину ночи 31 августа", - предупредили в Белгидромете.

В понедельник синоптики прогнозируют облачную с прояснениями погоду на всей территории республики. кратковременные дожди ожидаются практически во всех областных центрах. Днем по северо-западной части республики возможны грозы. Почти везде достаточно тепло: в Гродно воздух прогреется до 21-23 градусов, в Бресте – до 23-25. В Гомеле и Могилеве днем будет около 30 градусов тепла, в Витебске ожидается 26-28.

В Минске днем ожидается кратковременный дождь, возможна гроза. В ночные и утренние часы слабый туман. Воздух прогреется до 25-27 градусов.