ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Уходи с миром! Марш протеста в Минске. Прямой эфир

30.08.2020 14:03 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

В день рождения Александра Лукашенко минчане вновь вышли на улицы. Сегодняшний марш объявлен Маршем мира.

Уходи с миром! Марш протеста в Минске. Прямой эфир
Колонны демонстрантов стекаются в центр со всех районов Минска. С Заводского и Партизанского района идет колонна рабочих.
 
Почему-то вновь особо охраняется стелла Минск город-герой. Там автоматчики.
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В день рождения Александра Лукашенко минчане вновь вышли на улицы. Сегодняшний марш объявлен Маршем мира.
 
Новости дня
Новости разные
 
Латынина: Проблема белорусов в том, что теперь им надо бороться сразу против двоих диктаторов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

29.08.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика