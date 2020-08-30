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Уходи с миром! Марш протеста в Минске. Прямой эфир
Источник материала: Партизан
В день рождения Александра Лукашенко минчане вновь вышли на улицы. Сегодняшний марш объявлен Маршем мира.
Колонны демонстрантов стекаются в центр со всех районов Минска. С Заводского и Партизанского района идет колонна рабочих.
Почему-то вновь особо охраняется стелла Минск город-герой. Там автоматчики.
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В день рождения Александра Лукашенко минчане вновь вышли на улицы. Сегодняшний марш объявлен Маршем мира.
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