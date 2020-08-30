Латынина: Проблема белорусов в том, что теперь им надо бороться сразу против двоих диктаторов

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Эха Москвы Латынина. – Вот, кстати, что делает Путин, это четко называется на уголовном языке «пробивка». – В четверг Путин сказал в интервью Брилеву, что он может оказать помощь Лукашенко. Тут же через несколько часов стали винтить людей, – сказала в эфиреЛатынина. – Вот, кстати, что делает Путин, это четко называется на уголовном языке «пробивка».





Вот он в Крыму, как вы помните, пробивал реакцию Запада. Несколько дней там эти «зеленые человечки» уже были, но ничего не делали. Не среагировал Запад — и всё оказалось с «зелеными человечками».





Вот то же самое в Беларуси: не получит единодушной реакции Запада, что нельзя — значит, будет можно.





С точки зрения исторической это может быть абсолютная катастрофа, потому что белорусы — действительно, часть Русского мира. И вот мы ввели войска в Чехию, Польшу и Украины — и мы их потеряли. Я надеюсь, что в Кремле это тоже понимают, надеюсь, что у них игра на этот раз хотя бы хитрее, потому что у них козырей больше.





Собственно, я уже говорила много про белорусскую революцию и хочу добавить. Первое: я не считаю, что шансы ее кончились, потому что в революциях и войнах всё непредсказуемо. И потому еще, что пессимизм — это такое самовыполняющееся пророчество. Если все будут говорить: «Ни фига не выйдет», то из белорусского протеста ни фига не выйдет.





Второе: мы имеем ситуацию, когда Лукашенко и (неразборчиво), строго говоря, являются оккупантами собственного народа. Вот полный раскол общества. В городах просто нереально найти сторонников Лукашенко.





И вот когда на прошлой неделе Лукашенко попробовал сходить в народ — видимо, он реально думал, что против него западные наймиты, — и когда он приезжает на зачищенный завод, и ему кричат: «Пошел вон!», он учел и перестал приезжать. Вместо этого он бегает с автоматом, чтобы вдохновить силовиков. А силовики, видя этот автомат, понимают, что у Лукашенко никакого аргумента кроме автомата?





Его единственная надежда — каратели, замазанные кровью. И в такой ситуации, когда толпа мирно ходит с цветочками, а каратели готовы избивать, насиловать и убивать — потому что я повторяю, там десятки пропавших без вести; кто-то из них наверняка найдется, но сомневаюсь, что жертв так мало, как нам сейчас говорят, не все убиты, но не все живы, — и карателям гораздо приятней бить, если не сопротивляются, их это еще больше заводит. Они думают, что спасают Родину. Садисту нужно всегда самому себе рассказывать, какое он большое дело делает.





В этой ситуации надежда только одна: на ошибки Лукашенко. Это, в принципе, плохая стратегия — рассчитывать на не свою силу, а на чужие ошибки. Но Лукашенко, действительно, делает одну ошибку за другой. Он сделал ошибку, когда нарисовал 80%, а не 54%. Он сделал ошибку, когда устроил «ночь мясников» в Минске. Он сделал комическую ошибку, бегая с автоматом без рожка.





Проблема в том, что диктаторы могут делать ошибки безнаказанно, а отвечать за эти ошибки будет их народ. Эти ошибки будут становиться святой догмой.













И третье обстоятельство, конечно — что у белорусской революции не два вероятных исхода, а три. Первый — это победа Лукашенко. Второй — это победа народа. И третье — это присоединение Беларуси к России, это победа Путина. Путин, конечно, на некоторое время взял паузу. Но сейчас он рассчитывает явно на третий вариант, причем в таком виде, в котором ему не придется получать санкции.









И очень возможно, что когда батька разгонит протесты, ситуация зайдет в тупик, в этот момент мы должны понимать, что белорусские менты сейчас, силовики, они думают две вещи. Вот если переметнуться к народу, придется ведь отвечать. А если переметнуться к Путину, то отвечать будет только батька.





Я не сомневаюсь, что сейчас идут очень интенсивные переговоры белорусский и русских силовиков, и что Кремль будет их переманивать. И вообще в этой ситуации не советую батьке пить чай с Путиным. Потому что вот представляете, всё кончится, батька зачистит свой народ. Народ, волоча окровавленные ноги, будет расползаться.





И тут батька поедет на переговоры с Путиным, и у него случится — как это сказал врач Мураховский? — неправильный обмен веществ. И ведь не будет батька в этой ситуации вечным гостем Меркель и диагноз ему поставят, какой надо. И еще, может быть, даже белорусы будут благодарны.









Так что. И, в общем, милые люди, будете мирно махать цветочками — скорей всего, вы смените одно стойло на другое уже без возможности выхода.









Напомним, неделю назад Александр Лукашенко на вертолете облетел центр Минска , где проходила массовая акция протеста, а затем приземлился у Дворца независимости с автоматом в руках. Правда, протестующих там уже не было.





В последующие дни белорусские власти никак не комментировали поступок главы государства, который политологи расценили как грандиозную имиджевую ошибку. Лишь в пятницу Лукашенко сам высказался о своих странных действиях, заявив:





– И вы меня начинаете критиковать, что я с автоматом там бегаю по улицам и готов стрелять в собственный народ. Слушайте, я за четверть века в народ никогда пальцем не показывал, не то что стрелять.



