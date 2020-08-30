Источник материала: ОНТ

Минске ограничат движение по улицам К.Цеткин и Немига" class="one-news__figure-img">

В Минске ограничат движение по улицам К.Цеткин и Немига 2-4 и 7-9 сентября в связи с ремонтными и иными работами. Об этом сообщает БЕЛТА.

С 02:00 2 сентября до 5:00 4 сентября запрещено движение транспорта по улице К.Цеткин на участке от улицы К.Либкнехта до круговой развязки площади Богушевича. Также нельзя будет ездить по улице Немига от улицы К.Либкнехта до проспекта Дзержинского, в том числе на половине транспортной развязки со стороны здания концерна «Беллегпром».

С 02:00 7 сентября до 5:00 9 сентября нельзя будет проехать по улице К.Цеткин от площади Мясникова до круговой транспортной развязки площади Богушевича и по улице Немига от проспекта Дзержинского до поворота на улице Мясникова.

Фото: БЕЛТА

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