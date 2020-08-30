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В центре Минска собираются участники «Марша мира и независимости»

30.08.2020 15:09 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Протестующие идут из разных мест города к площади Независимости, где запланирована акция «Марш мира и независимости». 

Группы людей с бело-красно-белыми флагами идут в сторону площади по проспекту Независимости по стороне ГУМа и универсама «Центральный». На некоторых одежда в бело-красной гамме. Девушка несет плакат «Мы не крысы, мы — беларусы, а ты беги». Проезжающие мимо автомобилисты сигналят в знак приветствия.

Площадь Независимости полностью огорожена металлическими заграждениями, по периметру выставлено оцепление из сотрудников милиции в форме. Проход на одноименную остановку общественного транспорта свободный. На прилегающих улицах Карла Маркса и Кирова стоят знаки, запрещающие парковку.

За полтора часа до начала марша представитель минской милиции встретился с журналистами негосударственных СМИ и рекомендовал им «находиться на безопасном расстоянии от милиции и участников акции» ради собственной же безопасности журналистов. Безопасным майор считает расстояние «примерно 100 метров», однако он отметил, что это исключительно его рекомендация, и журналисты вольны сами определять безопасное для себя расстояние.

 
 
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Протестующие идут из разных мест города к площади Независимости, где запланирована акция «Марш мира и независимости». 
 
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