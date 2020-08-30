По требованию властей закрыли четыре станции минского метро

«В целях обеспечения безопасности пассажиров» закрыты станции минского метро «Площадь Ленина», «Октябрьская», «Купаловская» и «Площадь Победы», сообщает сайт столичной подземки.

Указанные станции закрыты как на вход, так и на выход. Поезда следуют без остановки на данных станциях.

В эти минуты в районе ГУМа собираются тысячи протестующих.