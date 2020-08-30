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По требованию властей закрыли четыре станции минского метро

30.08.2020 15:09 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

«В целях обеспечения безопасности пассажиров» закрыты станции минского метро «Площадь Ленина», «Октябрьская», «Купаловская» и «Площадь Победы», сообщает сайт столичной подземки.

Указанные станции закрыты как на вход, так и на выход. Поезда следуют без остановки на данных станциях.

В эти минуты в районе ГУМа собираются тысячи протестующих.

 
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«В целях обеспечения безопасности пассажиров» закрыты станции минского метро «Площадь Ленина», «Октябрьская», «Купаловская» и «Площадь Победы», сообщает сайт...
 
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