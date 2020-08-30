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Соцсети начали блокировать аккаунты сестер Груздевых
30.08.2020 14:32 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 30 авг – Sputnik. Facebook и Instagram постоянно блокируют аккаунты Валентины и Александры Груздевых, об этом корреспонденту Sputnik сообщила одна из певиц.
© Sputnik / Виктор Толочко
По словам Валентины Груздевой, вчера девушки не смогли зайти в свой Instagram, получив сообщение, что сервис в течении 24 часов проверит, не является ли пользователь роботом. Певица отметила, что ранее также была заблокирована их страница в Facebook.
По мнению Груздевой, проблемы с социальными сетями появились у них после призыва Владимир Кубышкина на своей странице писать всем жалобы на сестер в Facebook и Instagram.
"Мы пытались создавать новые страницы, но их через какое-то время вновь блокировали. Скорее всего тут дело не только в жалобах пользователей, но и каких-то IT-технологиях. Мы сейчас просим поддержку у СМИ, чтобы распространить эти факты. В дальнейшем, думаем, без КГБ не удастся обойтись", – сказала девушка.
Ранее сестры Груздевы выступили в поддержку действующей власти. Их пост, в котором они поздравили Александра Лукашенко с победой на президентских выборах, набрал около 12 тысяч комментариев.
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