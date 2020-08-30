Со стороны КГБ на демонстрантов идут силовики со щитами, движется военная спецтехника

Со стороны КГБ в сторону Октябрьской площади на демонстрантов начала двигаться военная спецтехника — заградительные машины «Рубеж», за ними — водометы.





Пешеходная часть перекрыта ОМОНом и силовиками в полной боевой амуниции. Люди скандируют «Дай дорогу!»

Силовики получили команду на движение вперед. Они идут на демонстрантов, стуча щитами.

Журналистов выпустили за оцепление ОМОН.

Часть людей пошла по улице Ленина. Во дворах проспекта много силовиков.