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В 15:00 выключат мобильный интернет?

30.08.2020 15:49 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В сети появились сообщения, будто с 15:00 у абонентов белорусских операторов будет отсутствовать интернет-связь. Наши источники подтверждают, что как минимум мобильный интернет будет недоступен.

Действительно, около 15:00 появились проблемы со связью. Перестал работать мобильный интернет от МТС, хотя А1 по состоянию на 15:10 работал без перебоев. Голосовая связь доступна, как и фиксированный доступ в сеть.

 
 
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В сети появились сообщения, будто с 15:00 у абонентов белорусских операторов будет отсутствовать интернет-связь. Наши источники подтверждают, что как минимум...
 
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