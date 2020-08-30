В 15:00 выключат мобильный интернет?

Источник материала: Onliner

В сети появились сообщения, будто с 15:00 у абонентов белорусских операторов будет отсутствовать интернет-связь. Наши источники подтверждают, что как минимум мобильный интернет будет недоступен.

Действительно, около 15:00 появились проблемы со связью. Перестал работать мобильный интернет от МТС, хотя А1 по состоянию на 15:10 работал без перебоев. Голосовая связь доступна, как и фиксированный доступ в сеть.