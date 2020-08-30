ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Партнер по бизнесу члена КС Виталия Кривко рассказала подробности его задержания

30.08.2020 15:23 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Виталий Кривко - в ИВС на Окрестина. Его задержали вместе с бизнес-партнером Андрем Ярошевичем.



Вечером 28 августа Виталий Кривко и Андрей Ярошевич, совладельцы компаний «Терра Маркетинг Групп» и «Спецпроекты Терра Групп», с семьями отдыхали у Виталия дома. Когда Кривко кто-то позвонил с неизвестного номера и сказал, что случайно зацепил во дворе его автомобиль, оба спустились проверить, что там произошло. Тогда их и забрали неизвестные, рассказала их партнер по бизнесу Ия Коломенцева TUT.BY. Позже стало известно, что друзей увезли в Департамент финансовых расследований.


Виталий Кривко (в центре) и Андрей Ярошевич (справа). Фото из личного архива. Источник: TUT.BY

Той же ночью, по словам собеседницы портала, прошли обыски в квартире Кривко, в салоне красоты, которым владеет его жена, а также в машинах задержанных партнеров.

Ия Коломенцева говорит, что Виталий входит в Координационный совет по транзиту власти, но Андрей не имеет к нему никакого отношения.

«Среди ночи они ломились к директору «Терры» Диме Корниевичу, но его там не застали. По итогу он пока на свободе», — говорит Ия Коломенцева.

Близким известно, что Кривко доставлен в ИВС на Окрестина. Где находится Ярошевич, родные и его адвокат не знают.

Напомним, Виталий Кривко также является координатором штаба экс-кандидата в президенты Виктора Бабарико. Он был задержан вечером 28 августа после инцидента с другим автомобилистом. Сообщалось, что машина, в которой ехал Кривко, якобы поцарапала движущееся рядом авто. Водители остановились. В это время подъехал бус, из него вышли неизвестные и увезли Виталия. Ия Коломенцева говорит, что это не так, задержан он был во дворе своего дома.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Виталий Кривко - в ИВС на Окрестина. Его задержали вместе с бизнес-партнером Андрем Ярошевичем.
 
Новости дня
Новости разные
 
По требованию властей закрыли четыре станции минского метро
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

29.08.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика