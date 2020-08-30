Партнер по бизнесу члена КС Виталия Кривко рассказала подробности его задержания

Вечером 28 августа Виталий Кривко и Андрей Ярошевич, совладельцы компаний «Терра Маркетинг Групп» и «Спецпроекты Терра Групп», с семьями отдыхали у Виталия дома. Когда Кривко кто-то позвонил с неизвестного номера и сказал, что случайно зацепил во дворе его автомобиль, оба спустились проверить, что там произошло. Тогда их и забрали неизвестные, рассказала их партнер по бизнесу Ия Коломенцева. Позже стало известно, что друзей увезли в Департамент финансовых расследований.

Виталий Кривко (в центре) и Андрей Ярошевич (справа). Фото из личного архива. Источник: TUT.BY





Той же ночью, по словам собеседницы портала, прошли обыски в квартире Кривко, в салоне красоты, которым владеет его жена, а также в машинах задержанных партнеров.





Ия Коломенцева говорит, что Виталий входит в Координационный совет по транзиту власти, но Андрей не имеет к нему никакого отношения.





«Среди ночи они ломились к директору «Терры» Диме Корниевичу, но его там не застали. По итогу он пока на свободе», — говорит Ия Коломенцева.





Близким известно, что Кривко доставлен в ИВС на Окрестина. Где находится Ярошевич, родные и его адвокат не знают.





Напомним, Виталий Кривко также является координатором штаба экс-кандидата в президенты Виктора Бабарико. Он был задержан вечером 28 августа после инцидента с другим автомобилистом. Сообщалось, что машина, в которой ехал Кривко, якобы поцарапала движущееся рядом авто. Водители остановились. В это время подъехал бус, из него вышли неизвестные и увезли Виталия. Ия Коломенцева говорит, что это не так, задержан он был во дворе своего дома.



