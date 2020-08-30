В Минске восстановили работу всех станций метро

Ранее закрытые «в целях обеспечения безопасности пассажиров» станции метро «Площадь Ленина», «Октябрьская», «Купаловская» и «Площадь Победы» снова работают.

Указанные станции были закрыты как на вход, так и на выход. Поезда следовали без остановки на данных станциях.

В эти минуты в районе стелы «Минск — город-герой» находятся десятки тысяч протестующих. Они направляются ко Дворцу независимости.