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В Минске восстановили работу всех станций метро
Источник материала: Навiны
Ранее закрытые «в целях обеспечения безопасности пассажиров» станции метро «Площадь Ленина», «Октябрьская», «Купаловская» и «Площадь Победы» снова работают.
Указанные станции
В эти минуты в районе стелы «Минск — город-герой» находятся десятки тысяч протестующих. Они направляются ко Дворцу независимости.
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Ранее закрытые «в целях обеспечения безопасности пассажиров» станции метро «Площадь Ленина», «Октябрьская», «Купаловская» и «Площадь Победы» снова работают.
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